Lirik Lagu Going Crazy - EXO dan Fakta di Baliknya

Going Crazy – EXO

Chaoneun angaecheoreom millyeowa

Joyeooneun sum it's killing me

Deonna beorin sangcheoga

Gipeojijana jakku aryeowa

(But it was you)

Geunarui angmongi tteoolla

Ibeon maneun jeoldae anil georago

Huimihaejyeoganeun neo

Don't know what you want

Jaukaetdeon angaega geotigo seonmyeonghaejyeo

Pilleumcheoreom seuchyeo jinan geojisui heunjeokdeul

I hate you

Woo naega michyeo

Naege neoran jiteun hyungteoman nama

Jiul sudo eopge mandeureo

Naega michyeo

Amureochi aneun pyojeong

Baby, won't you stop?

Soyongeopseo neo geuttawi byeonmyeong

You drive me crazy

Kkamppakaneun sungan beiji

Nalkaroun neoui hyeokkeute hansunganiji

Nae nungwa gwi songwa bal so much more

Jigeumkkeot mwol bogo deureun geonji

Nae momi nae geonji tongje andwae oh

Jaukaetdeon angaega geotigo seonmyeonghaejyeo

(I let you control)

Pilleumcheoreom seuchyeo jinan geojisui heunjeokdeul

I hate you

Woo naega michyeo

Naege neoran jiteun hyungteoman nama

Jiul sudo eopge mandeureo

Naega michyeo

Going crazy

(Go go going crazy)