Lirik Lagu Berdua - Rio Febrian dan Fakta di Baliknya

Berdua - Rio Febrian

Sekian lama melangkah bersama

Walau tak selalu satu irama

Ketulusanmu mencintaiku menemaniku

Selalu bertahan denganku

Setia menanti saatnya oh

Berdua untuk selamanya

Berjanji sehidup semati menyatukan hati

Berdua selalu bersama

Melewati luka memeluk bahagia oh berdua hu

Sekian lama melangkah bersama

Walau tak selalu (satu irama)

Ketulusanmu mencintaiku menemaniku

Menyatu hingga sang waktu

Akhirnya menutup usia hu-uh

Berdua untuk selamanya

Berjanji sehidup semati menyatukan hati

Berdua selalu bersama

Melewati luka memeluk bahagia

Kita oh-wo-wo yeah

Berdua yeah (untuk selamanya)

Berjanji sehidup semati (menyatukan hatiku hatimu)

Selalu bersama

Melewati luka wo (memeluk bahagia)

Berdua selalu bersama

Melewati luka memeluk bahagia

Oh berdua

Credit

Dirilis: 2015

Album: Love Is

Artis: Rio Febrian

Penulis lagu: Mario Ricardo Patar Uluan

Fakta di Baliknya

Berdua merupakan lagu yang dinyanyikan Rio Febrian, seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Sebelum bersolo karier, dia merupakan anggota grup vokal Berlima.

Ia lahir dari campuran orang tua berdarah Betawi dan Jawa. Sejak remaja, dia sudah menggeluti dunia tarik suara dan memenangi berbagai kompetisi. (Ratna Woro Susanti)***