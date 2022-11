Lirik Lagu Room No. 303 – The Vane dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Room No. 303 – The Vane

Hey mama I’m afraid

Jeongsineul ilheoga

Gin teoneol sogeseo

Bicheul chajgo isseo now

Chimmuge gathin chaero

Gaseumeul dudeurijiman

Geomijul chin eodummani nal

Butdeureo

I can’t get up

Saseul mukkin yeonghongwa

Bijeonghan nunbiche

On momi nogagane

I can’t hold on

Baneul gateun sigangwa

Nalkaroun goeroum

Nae modeun geosi beeojine

You never called

Never with me

Jeolmangui poroga doen sungan

Guwoneul wonhanda malhaettjiman

Eotteon nugudo deutji anha

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Jeo mudeomcheoreom chagaun got

Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Seulpeun bimyeongi gadeukhan got

Hey mama I’m so bad

Akmongi doeeoga

Deo gipeun sureonge

Banjjeum jamgyeoisseo no

Eogeumnireul akmun chaero

Jeolbyeogeul olla bojiman

Bureojigo jjijgin sangcheoman

Namneun geol

I can’t get up

Saseul mukkin yeonghongwa

Bijeonghan nunbiche

On momi nogagane

I can’t hold on

Baneul gateun sigangwa

Nalkaroun goeroum

Nae modeun geosi beeojine