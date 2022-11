Sinopsis Film Men in Black: International, Aksi Chris Hemsworth Jadi Mata-mata Alien

PIKIRAN RAKYAT - Film Men in Black: International bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Selasa, 22 November 2022.

Men in Black: International merupakan film bergenre komedi aksi fiksi ilmiah yang dirilis pertama kali pada 11 Juni 2019 di Kota New York.

Men in Black: International merupakan spin-off dari serial film Men in Black sebelumnya. Di filmnya kali ini, Men in Black: International digarap oleh sutradara F.Gary Grey.

Tak hanya itu, Film Men in Black: International dibintangi oleh Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani, Rebecca Ferguson, Rafe Spall, Laurent dan Larry Bourgeois, Liam Neeson, dan Emma Thompson.

Dikutip dari IMDb, film Men in Black: International mendapat skor 5,6/10 dari 107,454 penilai.

Sinopsis Film Men in Black: International

Men in Black: International berkisah tentang agen terbaik Men in Black, agen H, yang dipasangkan dengan agen M.

Dalam petualangan baru ini, mereka harus mengatasi ancaman terbesar mereka hingga saat ini, yakni mata-mata yang ada dalam organisasi Men in Black.