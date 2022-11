Lirik Lagu Non Stop - EXO dan Fakta di Baliknya

Non Stop – EXO

Hey! a little bit of love,

my love non stop

Hey! a little bit of love,

my love non stop

waenji deultteun gibun gaseum ttwineun seollem

jigeum naege matgyeobwa

modeun sungani romaentik kkeuteopsi ieojil

gireul chaja dallyeobwa

gin harul deopgo gudi meolji anhdeorado

neowa danduri tteona

kkeullin daero urin imi dabeul aljanha (eodideun)

jom deo meolli gabolkka gabolkka

geurim gateun haneulgwa majdaheun sesang neomeo

eodinga eodinga deultteun ne mam sogeuro

dallineun gibun I wanna give you baby

Hey! a little bit of love,

my love non stop

Hey! a little bit of love,

my love non stop

neol kkeonae bwa jobeun sae jang bakkeuro out!

Oh my god gonggiga dareun geol

nalgaereul pyeo idaero Fly away

cheoncheonhi deo keuge sum swimyeon dwae

najboda gireojin bami

gajang hwaryeohage bichnaneun sungan Let’s get started

neowa na dulman nwadugo Stop it

bamsaedorok deo jayuropge dallyeoboja go!

yeonghwa soge bwassdeon geori byeori ssodajineun jari

eodideun malhae jullae (We don’t wait, go!)