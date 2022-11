Lirik Lagu Jet Black Heart - 5 Seconds of Summer dan Fakta di Baliknya

Jet Black Heart - 5 Seconds of Summer



Everybody's got their demons, even wide awake or dreaming

I'm the one who ends up leavin', make it okay

See a war, I wanna fight it, see a match, I wanna strike it

Every fire I've ignited faded to grey



But now that I'm broken (Now that I'm broken)

Now that you know it (Now that you know it)

Caught up in a moment (Caught up in a moment)

Can you see inside?



'Cause I've got a jet black heart

And there's a hurricane underneath it

Trying to keep us apart

I write with a poison pen

But these chemicals moving between us

Are the reason to start again



Now I'm holdin' on for dear life (Now I'm holdin' on for dear life)

There's no way that we could rewind (There's no way that we could rewind)

Maybe there's nothin' after midnight that could make you stay



But now that I'm broken (Now that I'm broken)

And now that you know it (Now that you know it)

Caught up in a moment

Can you see inside?



'Cause I've got a jet black heart

And there's a hurricane underneath it

Trying to keep us apart

I write with a poison pen

But these chemicals moving between us

Are the reason to start again



(Oh-oh, oh-oh)

The blood in my veins is made up of mistakes (Oh-oh, oh-oh)

Let's forget who we are and dive into the dark (Oh-oh, oh-oh)

As we burst into color, returning to life (Oh-oh)



'Cause I've got a jet black heart

And there's a hurricane underneath it

Trying to keep us apart

I write with a poison pen

But these chemicals moving between us

Are the reason to start again



The blood in my veins is made up of mistakes

To start again

Let's forget who we are and dive into the dark



Credit



Produser: David Hodges



Penulis: Jon Green, David Hodges, Calum Hood, dan Michael Clifford



Album: Sounds Good Feels Good



Genre: Pop-rock



Fakta di balik lagu

Jet Black Heart merupakan lagu yang dibawakan oleh 5 Seconds of Summer dan dirilis pada 17 Desember 2015 sebagai single kelima dalam album keduanya yang bertajuk Sounds Good Feels Good.



Pada sebuah wawancara dengan Notion Magazine tahun 2021, drummer band, Ashton Irwin menyatakan bahwa lagu ini merupakan lagu terbaik 5 Seconds of Summer.



“Saya pikir, Jet Black Heart merupakan salah satu lagu terbaik kami, dalam hal keselarasan secara konseptual dengan nada dan penulisan lagu,” ujar Ashton.



“Jet Black Heart adalah lagu yang sangat jujur, terutama untuk Michael dan Calum sebagai penulis lagu,” tuturnya menambahkan.



Diketahui, 5 Seconds of Summer adalah band pop-rock asal Sydney, Australia yang terdiri dari Luke Hemmings sebagai vokalis utama, Calum Hood sebagai bassist, Ashton Irwin sebagai drummer, dan Michael Clifford sebagai gitaris.



Band tersebut terbentuk pada 2011 dan dikenal secara luas ketika One Direction menemukan kaver lagu mereka di YouTube pada 2013. Tak lama kemudian, mereka merilis single bertajuk She Looks So Perfect yang kemudian memenangkan beberapa penghargaan.



Sejak 2014, 5 Seconds of Summer telah menjual lebih dari 10 juta album dan 2 juta tiket konser di seluruh dunia. Selain itu, lagu-lagunya pun telah diputar lebih dari 7 miliar kali, menjadikannya salah satu musisi Australia yang paling sukses dalam sejarah.



Pada Juni 2018, band ini kembali mencetak sejarah dengan menjadi band pertama yang memiliki tiga album pertama yang memuncak pada posisi ke-1 di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard.



Begitu banyak penghargaan dan nominasi yang telah diterima oleh band ini, termasuk dianugerahi Penghargaan Prestasi Internasional Luar Biasa oleh APRA Music Awards pada 2019 hingga ditempatkan di Billboard's Top Artists of the 2010s, yang mencantumkan artis paling populer dan sukses pada era 2010-2019. (Khadijah Ardallyana Qirba)***