Lirik Lagu Gloria – U2 dan Fakta di Baliknya

Gloria – U2



I try to sing this song

I, I try to stand up

But I can't find my feet

I, I try to speak up

But only in you I'm complete



Gloria

In te domine

Gloria

Exultate

Gloria

Gloria

Oh, Lord, loosen my lips



I try to sing this song

I, I try to get in

But I can't find the door

The door is open

You're standing there, you let me in



Gloria

In te domine

Gloria

Exultate

Oh, Lord, if I had anything, anything at all

I'd give it to you



Gloria

In te domine

Gloria

Gloria

Gloria

In te domine

Gloria

Gloria



Credit

Artis: U2

Album: October

Rilis: 1981

Genre: Alternative/Indie, Pop

Songwriter: U2

Produser: Steve Lillywhite



Fakta di Balik Lagu Gloria

Gloria merupakan lagu lagu pembuka dan single kedua dari album U2 yang bertajuk October (1981).



Lagu tersebut menampilkan paduan suara yang dinyanyikan dalam bahasa Latin serta tiga gaya permainan alat musik dalam satu lagu.



Paduan suara Gloria in te Domine/Gloria exultate memiliki arti kemuliaan di dalam Engkau, Tuhan /Kemuliaan, dan meninggikan Tuhan.



Gloria juga merujuk pada lagu cinta tahun 1964 karya Van Morrison yang bertajuk Gloria. Bono menyebutkan bahwa ia menyukai lirik lagu tersebut dan menulisnya dengan sangat cepat.



Gloria telah dibawakan secara live lebih dari 370 kali. Lagu tersebut debut pertama kali pada Tur Oktober sebelum perilisan album dan diperkenalkan sebagai Gloria and Gloria oleh Bono.



Pitchfork mengatakan lagu tersebut menampilkan beberapa dinamisme musik tetapi paduan suara berbahasa Latinnya meredam kualitas lagunya. (Dewi Andryani)***