Lirik Lagu Jekyll - EXO dan Fakta di Baliknya

Jekyll – EXO

Heurin gyeolmari eongkyeobeorin sigani

Ssahyeoganeun uimuni gadeukhaejil ttae

Gyehoekdoen geojise heundeullineun nunbichi

Gamchwowassdeon bimiri bulkge muldeureo

Meomchun siseon gireul ilheosseo

Dabeun eopseo chimmuk soge nareul gadwo

Nae ane sumgyeojin tto dareun nae moseup

Sumyeon wiro chasin’ sumeul joyeo

Got one shot nuga nal jeonguihae

It’s do or die for me

Just one nae anen na hanamyeon dwae

It’s coming, get ready

Meorie ullineun neoui moksori

Jidokhan bami wa (Warning)

Break out!

Nae soge akmongcheoreom kkumteuldae

Geochimeopsi doryeonae (Warning)

Wae nal mireonae imi naneun ne ane

Naega nareul jibaehae

Break out

Oh my my sumgil su eopseo

Deoneun eopseo same for me

I shut you down neoui jarin eopseo

Gwireul magado deullyeowa kkeuteopsneun soksagim

Nareul michige haji nae aneseo

Kkumin geot gata (Wake up)

Ppajyeodeureo naemyeon gipeun gos

Teok kkeutkkaji chaoreuneun neoran jonjae

Bameul sae gidarin geompureun saebyeogi

Biteuldaemyeo shakin’ neoreul samkyeo

Got one shot nuga nal jeonguihae

It’s do or die for me

Just one nae anen na hanamyeon dwae

It’s coming, get ready

Meorie ullineun neoui moksori

Jidokhan bami wa (Warning)

Break out!

Nae soge akmongcheoreom kkumteuldae

Geochimeopsi doryeonae (Warning)

Wae nal mireonae imi naneun ne ane

Naega nareul jibaehae