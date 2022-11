Lirik Lagu Transformer – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Transformer – EXO

She's such a transformer

EXO! Let's go

Hold up, hold up, hold up, hold up

Seolmyeonghagi eoryeoweo

Geunyeo mweoya daeche mweonde

Jeogi jeogi jeogi jeogi

Sunshikkane dolbyeonhamyeon

Gamdanghagi himdeunde

You slow down, then you speed up

Dabeun eopji geujeo meonghani barabwasseo

Naega dojeonhal kkireul bichweo jun girl

Shwipji ana neoneun Mega girl

Oh baby baby baby

Jjaritan mankeum wiheomhae

Neoneun gangnyeolhae nunbusheo

Masseo ssaul saenggak eopseo

Hey pretty lady

Saenggangman deo gipeojineunde

Jom deo ganghage ttaeron budeureopge

Geunyeo ape ape ape seol ttae

Tick tick boom boom 'bout to blow

Sangsangjocha motaesseotteon

Kkeunnae jibaehaneun juin naye owner

Cause you're a, you're a, you're a transformer

Ja ije geunyeoye shigan

Eotteon byeori neol bonaenni

Girl ya got me got me i geime winner

Cause you're a, you're a, you're a transformer

You come around nan kkomjjak motae

Neomu bogi jokeodeun

Ha! geusae tto byeonhaenne

Mameul jeonghae shigani akkapda

You slow down, then you speed up

Dabeun eopji geujeo meonghani barabwasseo

Naega dojeonhal kkireul bichweo jun girl

Shwipji ana neoneun mega girl

Oh baby baby baby

Jjaritan mankeum wiheomhae

Neoneun gangnyeolhae nunbusheo

Masseo ssaul saenggak eopseo

Hey pretty lady

Saenggangman deo gipeojineunde

Jom deo ganghage ttaeron budeureopge

Geunyeo ape ape ape seol ttae