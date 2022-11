Lirik Lagu Walk On Memories - EXO dan Fakta di Baliknya

Walk On Memories - EXO

Eoneu nal bicheuro nege daeun moksori

Ip matchudeut mollae neoreul kkaeun soksagime

Salmyeosi yeollideon kkumeul dameun ne nunbit

Nal gidarin deusi neon miso jieotji yeah

Neoui gyeote sappunhi anja insal geonne

Areumdawotdeon geu ttaero doragaryeo hae

Eoneusae huimihaejyeo ganeun gieogeul ttara

Oneul bam neol deryeogalge

Hayake binnan byeoldeuri gadeuk ssodajin

Seolleneun i gireul hamkke georeoga

Ne nundongjae seonmyeonghi bichin

Jamdeun i sesangi nuntteugi jeone

Amudo mollae

Do it do it do it do it do it do it

Bamsae georeobwa

Do it do it do it do it do it do it

Balgeoreum danneun gonmada hwanhi pyeolchyeojin

Geu gil ttara neowa geotgo sipeun

Areumdaun bam

Neol geuriwohamyeo bonaen siganui teoneol jina

Dasi naege neoege doragal gihoel jungeoya

Yeojeonhi neon gieok sok geudaero

Sarangseureon moksori saebyeok gateun ne nunbitdo

Neoui jageun sondeunge saljjak immatchum hae

Saeroun yeohaengeul dasi sijakaryeo hae

Meolli seonmyeonghi deullyeooneun seonyureul ttara

Oneul bam neol deryeogalge

