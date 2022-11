Lirik Lagu Unfair - EXO dan Fakta di Baliknya

Unfair - EXO

Geureohge nal bogo useumyeon (girl, don’t you know?)

Amureohji anhgineun himdeureo

Da masin keopido beolsseo myeot janjjaeinde baby

Mongronghan iyuneun mwoni oh mwoni

Ama chinguga bwassdamyeon yokhaesseul geol

Ireon moseupgwa maldeuri

Naccganjireowo but ne apeman seomyeon

Eonje geuraessnyaneun deusi

Neon bulgongpyeonghae

Igijeogin geoni? (geumanhae)

Neoui nun neoui ko neoui ibeun

Bwado bwado gyesok yeppeul geoni

Neon bulgongpyeonghae

Geogikkajiman hae

Oh neon wiheom hae wiheom hae cheoncheonhi

(Eommaya)

Hoksi algo issdamyeon

Jangnanchijin marajwo (don’t you see?)

Jeomjeom deo nege hemaeineun naege

Deureossdaga nwassdaga haneun geon

Neomu gahokhadago

I gotta gotta slow down

(Baby baby baby) baby oh

Ama chinguramyeon naega yokhaesseul geol

Ireon moseupgwa maeumdeuri

Neomu geuphadan geol nado jal algo issji

But you make me say this

Neon bulgongpyeonghae

Igijeogin geoni? (geumanhae)

Neoui nun neoui ko neoui ibeun

Bwado bwado gyesok yeppeul geoni

Neon bulgongpyeonghae

Geogikkajiman hae

Oh neon wiheom hae wiheom hae cheoncheonhi

(Eommaya)

Aaega wae ireoneunji doemureobwado

Hwaksilhan iyu daesin tteollimdeuri

Malhaejuneun geot gata

Ttan geon jungyochi anha

Geusae dasi nege jeonhwareul geone

Jinjja isanghan geo aneunde

Amu mal haji malgo deureobwa