Lirik Lagu From Now – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu From Now – VERIVERY

Hey Honey naege dagawa

Gamchuji malgo ne mam boyeobwa

Ay stop it mangseoriji ma

Ne maeumeul heundeureonwa on and on

Hey neo mwo hae narang gati isseul ttae

Nahanteman jipjunghae naneun neoman boneunde

Maeilmaeil nan wonhae neorang duri issneun ge

Too short

Jaemisseoseo myeot daljjae geimdo kkeunheossneunde

Oh ttakhi byeol geon anigo

Oh mwo hal mari issgineun hande jigeum

Ttak jallaseo malhae

Na neo johahae dareun mareun molla na

Soljikhi neon eottae

Nawa gatdago

Malhae jullae malhae jullae

Ne gyeote naya naya naya na

From now now now now

Jigeumbuteo neowa na

Sijakhae neowa na Yeah

Malhae Yes OK neol tuk geondeuryeobwa

Gwaenhi anin cheok deungeul dolliji ma

Oh baby nune boijanha

Neo pihae bwado jakku nal ttaraojanha

Wae neoman bomyeon jinsim anin

Haengdongdeuri twieonawa

Danggiryeogo haedo

Jakku mireonaeneun geolkka na

Your eyes so deep

Wae moreuneun cheokhae

Oh naega wae ireoneunji

Oh neo geugeol tto mollaseo mutneun geonji

Ttak jallaseo malhae

Na neo johahae dareun mareun molla na

Soljikhi neon eottae

Nawa gatdago

Malhae jullae malhae jullae

Ne gyeote naya naya naya na

From now now now now

Jigeumbuteo neowa na sijakhae

Neowa na Yeah

Naege malhaejwo ne maeumdo gatdago

Nae maeumgwa

Naege malhaejwo neodo nawa gatdago

Leggo

Neoran jageun haengseonge nal gadwo

Geugot gipsugi neon nareul pumeo

Ije dwaejullae duldo eopsneun my first

Nae modeun geol da jullae