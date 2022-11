Lirik Lagu Stand by Me, Stand by You - HIRAIDAI dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Stand by Me, Stand by You - HIRAIDAI

Kyo wa kimi no negao mitekara

Nemuru tte kimete ita no ni

Kidzukeba kimi no ude no naka de ne teta

"Itte kuru ne" to tewofuru boku

Kimi wa kimatte kazasu piisusain

Hmm, yappari kimi ni wa katenai mitai

Sagashite ita nda zutto

Mou mayowanai koko kara hajimeyou

Kore wa nana jyu go oku-bu no hitori to

Hitori ga deatte koi ni ochi

Soshite atarimae no you ni kisu suru

Arikitarina hanashi sa

Hitori wa deki no warui otoko de

Mou hitori wa otenbana purinsesu

Otoko ga iu "Kimi to deau tame ni boku wa umarete kita"

Baby stand by me

I will stand by you

Itsumo wa kyoumi nai furi shite

Fui ni shigoto homeru kimi ga suki

Korenara isshou ganbare-sou sa

Kidzuka renai you ni te o nuku

Damena boku mitsuke shikaru kimi mo suki

Hmm, isshou kimi ni katsu no wa murida