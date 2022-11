Lirik Lagu Eyez Eyez – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Eyez Eyez – VICTON

Woo uri oraenmane bwatjana

Naega manhi seounhaetjana

Jogeumman deo nega neujeotdamyeon

Dwikkeut jangnyeolhaesseul geoya baby

Woo neon tto haendeuponman bone (maebeon)

Geureon geon that's no no hae

Igeon ebaya ebaebaya

Mwora haebwaya jinja ebaya

Nal dugo nega nega nega wae

Eodil eodil eodil bwa

Neokkaji nahante ireoji malgo

Naman bwajwo eyez eyez baby (woo)

Kkul tteoreojige

Maeilmaeil eyez eyez baby

Jeo byeolcheoreom (okay)

Banjagineun ice ice my baby (woo)

Neoman dameulge yeongweonhi shinin

(You) shinin (you)

Eyez, eyez, eyez, eyez

Look at my eyez

Eyez, eyez, eyez,

Eyez, eyez

Nae sarangeun one way one way

Ppeong teojyeobeoril Pompeii Pompeii

Ijeneun naega haneun

Modeun maldeureun ne gwien

Bow wow wow wow

Yippy yo yippy yeah

Neon ponman chyeodabomyeo useo

Yeppeuge baby

Nal jamgeum hwamyeoncheoreom mireo

Lay back yeah

I want it geujeo ttaseuhan nunbit

Han beonimyeon pulliji

A jinja igeon igeon aninde

Jijeokhan geo aninde

Museobge insang jom sseuji malgo

Naman bwajwo eyez eyez baby (woo)

Kkul tteoreojige

Maeilmaeil eyez eyez baby

Jeo byeolcheoreom (alright)

Banjagineun ice ice my baby (woo)

Neoman dameulge yeongweonhi shinin

(You) shinin (you)

Eyez, eyez, eyez, eyez

Look at my eyez

Yeogin eodi naneun nugu

Hal jeongdoro naege

Ppajyeobeoryeosseumyeon jogetneunde

Nal gajigo nolmyeonseo

Milgo tto danggil ttaemyeon

Eojjeol su eopseo tto kkeullyeo danyeodo

Jakku jyeojugo shipeo