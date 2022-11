Lirik Lagu Beautiful-x – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beautiful-x – VERIVERY

Beautiful-x mwoga doelji moreujiman

Mwodeun dameul su itdan my (pride)

Modudeul ttaettaero nal geokjeonghaneun deuthajiman

Geopjuryeoneun geol nan ara (So I)

Budichyeo dachyeobomyeon alji

Eojjeom sesangui ichi

Meomchul geora saenggakaetdamyeon

(Oh they got me wrong)

Beautiful-x mwoga doelji moreujiman

Mwodeun dameul su isseo neol wihae

Something like glitter but garyeojyeo itdeon nal

Dwideopeun meonjireul teoreonaego jal bwa

Nal dala hogisim gadeukan nun

Iksukan geuraeseo nuni ganeun

Neol boneun na nal boneun neo neol boneun na

And I said you know?

Who I am geureom naneun daedapae

I'm a Beautiful Beautiful-x

Beautiful Beautiful (You know?)

Who I am geujeo jikyeobomyeon dwae

Nareul mideojwo mideojullae mideojwo mideojwo

Neowa nal wihae

Kkumyeojin mudae wie

Gyeopchyeojin singirue

Pyeolchyeoboneun sangsangui narae

Neol wihae

Kkumyeojin mudae wie

Gyeopchyeojin singirue

Pyeolchyeojineun saeroun segye

Ijebuteo jonjaehae mwodeun dwae for ya

Sonttae mudeun key ringcheoreom

Ttel su eopseo umm umm