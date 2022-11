Lirik Lagu All I Do – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu All I Do – VERIVERY

I know malhaji anhado

Neukkyeojineun neoui mamgwa

Cause is you neo eopsneun

Bamhaneureun waenji duryeowo

Idaero neoreul geurida

Tteun nuneuro bamsaewo

Geureohge boji ma

Neol bonae juji anheul geoya

Jogeumman naege siganeul jwo Oh

Nun gamneun geu sunganmajeodo aswiwo

Neol bonaegi silheunde

Binteumeopsi nareul anajwo

Na jibe gaji anheullae

Neol bonaejuji anheullae

Bameun neomu gilgo oerowo

All I do All I do neol wihae

All I do All I do neol wonhae

Honja duji mara jwo

Nae son jaba juji anheullae

Whatever happens

I'm gonna by your side

Oneurui neon eottae

Maeil gunggeumhae ireohge

Gudi mareul an haedo

Da aneun deut usneun neo nae mam da alkka

Siganeun geumiraneun neoui mal

Akkapji anha time for you

Cause neol haengbokhage mandeuneun ge

Haruui jeonbuga dwaessdago marya

Jogeumman naege siganeul jwo Oh

Nun gamneun geu sunganmajeodo

Na jibe gaji anheullae

Neol bonaejuji anheullae

Bameun neomu gilgo oerowo

All I do All I do neol wihae

All I do All I do neol wonhae

Honja duji mara jwo

Nae son jaba juji anheullae