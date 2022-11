Lirik Lagu Get Outta My Way – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Get Outta My Way – VERIVERY

Seomjjithan gisigam moreun cheok neomeoga

Useuwojineun domino hansungane da muneojyeo

Muryeokan nugungareul mandeun geon nuguilkka

Dunhaejyeobeorin gamgagi Burn it Burn it Burn it up

Kkeojiji anneun bulgil sok

Ieukgo uril modu taeugo

Tto kkeokkyeobeorin huimangdo

Sum swil teumjocha ppaeseogane now yeah

Get outta my way

Get out my head

Naui du nunmajeo garin chae

Get outta my way

Get out my head

Huimihage neukkyeojyeo nal jibeosamkyeo Grrr

Wiheomhan geojinmal

Sunsikgane beonjyeo naneun mot chaja

Deo haji ma geu isang

I seoneul neomeogamyeon nan molla

Iyagiui majimagi gunggeumhajana

Soreum donneun somun jeonbu gamchul geojana

Amulji anneun sangcheoga

Myeot beoneul banbokamyeo deonnago

Neukkiji mothan apeumdo

Eoneusae iksukae idaero die yeah

Get outta my way

Get out my head

Naui du nunmajeo garin chae

Get outta my way

Get out my head

Huimihage neukkyeojyeo nal jibeosamkyeo Grrr

Ah ya ya ya ya ya ya ya ya

Ah ya ya ya ya ya ya ya ya

Ah ya ya ya ya ya ya ya ya

Huimihage neukkyeojyeo nal jibeosamkyeo Grrr