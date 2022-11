Lirik Lagu I Am Saving the World Today (Outro) – Mocca dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I Am Saving the World Today (Outro) – Mocca

Staying here, I am

Singing my song, I am

Staying at home, I am

I'm saving the world today

Wash hands, I do

Stay the distance, I do

Staying at home, I am

I'm saving the world today

I'm saving the world today

Credit

Artis: Mocca

Album: Day by Day

Dirilis: 2020

Pencipta lagu: Riko Priyatno

Genre: Alternative, Indie

Fakta di Balik Lagu I Am Saving the World Today (Outro)

Mocca band indie asal Bandung yang mengawali kariernya menjadi sebuah band kampus kariernya kian memuncak.

Setelah berhasil merilis album-album yang sukses mewarnai dunia musik di Indonesia hingga ke luar Indonesia khususnya di Asia.

Kerap kali lagu-lagunya pun dijadikan soundtrack film di negara tetangga. Karena lagu-lagunya yang bernuansa ceria, swing-jazz, dan twee pop membuat lagunya banyak didengar oleh banyak kalangan.

Pada 2020, Mocca merilis album keenam mereka yang bertajuk Day by Day, album ini merupakan bentuk perayaan ulang tahun ke-21 Mocca sebagai band indie yang sukses mewarnai dunia musik di Indonesia hingga luar Indonesia.

Album ini juga dibuat sebagai salah satu bentuk cerita perjalanan mereka selama menjalani hari-hari di masa pandemi Covid-19.