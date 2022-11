Reaksi RM BTS Saat Tonton Jungkook BTS di Pembukaan Piala Dunia Qatar 2022: Come On JK

PIKIRAN RAKYAT - Pada Minggu, 20 November 2022, Jungkook BTS memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022.

Jungkook BTS menjadi penyanyi yang membawakan soundtrack resmi Piala Dunia Qatar 2022 yang berjudul 'Dreamers'.

Penampilan Jungkook BTS pun tuai pujian dari warganet hingga rekan satu grupnya pun RM atau Kim Namjoon membuat reaksi video.

Dalam akun Instagram rkive milik Kim Namjoon, terlihat dirinya merekam aksi panggung Jungkook BTS melalui televisi.

Tak hanya itu dirinya pun cukup terkesan dengan penampilan rekan satu grup boybandnya tersebut.

"Wohoohooo, cool, Oh yeaa come on JK," ucap RM.

Lagu Jungkook BTS dikontribusikan untuk soundtrack resmi dari Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar.

Jungkook BTS membawakan lagu tersebut untuk pertama kalinya bersama penyanyi Qatar Fahad Al-Kubaisi.