Lirik Lagu Heart Attack – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Heart Attack – EXO

Nuni meoreo cheoeumbuteo

Eotteon bitto musaekke hal ppanjjagim

Neoneun ganghan flashlight

Ajikkaji neoye moseup girigiri

Choreuseureumhan jansangeuro nama flashback

Gin miro sogeul georeosseo

Neol dalmeun hwanyeong sairo

Son daeul teuttan ni moseup

Heogonge soneul jeoeumyeo

Meorissoge dama dun

Dan hananeun only you

Kkok hyeonshil gateun hwansange

Nan micheo ganeun jung

Oh no no anigetji

Jinjja neon anigetji

Mam jomajoma jorimyeonseo

Dagaganeun sungan

Sungan heart attack i shigane kkeut

Nal apdohaneun sesang gajang

Hwangholhan neukkime heart attack

I sumi meojeodo joeul mankeum

Neon gakkaweo

Heart attack gidarime kkeut

Teojil kkeot gatteon nae shimjangeul

Joyonghi umkyeojwin goyoham

I sumi meojeodo joeul mankeum

Pyeonghwaroweo jigeum

Ireokedo nunbushin i sarajigo

"Amugeotto ttokkatjiga anasseo"rago

Tto gonggideureun jeongchedwego gudeo beoryeo

"Sumeul shwil sujocha eopseosseo"rago

Neoyege mareul georeosseo

Deullineunji moreujiman

Geu moksorie nolla neon

Dwidorabogin haetjiman

Chojjeom heundeullineun nun

Naegen jungyohan jilmun

Eojjeomyeon na jashindo

Ajik mitgi himdeun deut

Oh no no anigetji

Jinjja neon anigetji

Geu jogeumahan ni eolguri

Sone danneun sungan



Sungan heart attack i shigane kkeut

Nal apdohaneun sesang gajang

Hwangholhan neukkime heart attack

I sumi meojeodo joeul mankeum

Neon gakkaweo

Heart attack gidarime kkeut

Teojil kkeot gatteon nae shimjangeul

Joyonghi umkyeojwin goyoham

I sumi meojeodo joeul mankeum

Pyeonghwaroweo jigeum

Mideodo dwegenni kkumiramyeon

Na ireoke apeuji aneul kkeoya

Hayake binnaneun neoreul ankko

Idaero modeun ge meomchundamyeon