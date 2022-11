Raffi Ahmad dan Rombongan Tiba di Qatar, Dukung Brasil di Piala Dunia 2022

PIKIRAN RAKYAT - Para penggila bola dari penjuru dunia tertuju pada perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar, termasuk salah satunya Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad bersama istri, Nagita Slavina dan kedua anaknya, Rafathar dan Rayyanza bertolak menuju Qatar untuk menonton Piala Dunia 2022.

Tidak hanya Raffi Ahmad, beberapa karyawan RANS Entertainment pun ikut dalam rombongan untuk menonton Piala Dunia 2022.

Momen kedatangan Raffi Ahmad dan rombongan diabadikan melalui Instagram @raffiahmad1717.

"Let's Rock And Roll QATAR !!!!World Cup 2022. Are you Ready??," kata Raffi Ahmad.

Dalam sebuah unggahan Insta Story, Raffi Ahmad berbicara soal negara jagoannya dalam Piala Dunia 2022 ini.

"Rafathar suka Messi, dia pengen nonton Argentina," kata Raffi Ahmad pada Harsiwi Achmad, Direktur salah satu stasiun televisi.