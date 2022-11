Jungkook BTS Akan Tampil di Pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar, Bakal Nyanyikan Lagu Dreamers

PIKIRAN RAKYAT - Jeon Jungkook, salah satu personel BTS akan membawakan single terbaru dalam opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar yang digelar hari ini, Minggu, 20 November 2022.

Single berjudul Dreamers milik Jeon Jungkook didapuk sebagai lagu tema Piala Dunia 2022 di Qatar.

Jungkook menjadi salah satu penampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2022 yang digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, mulai pukul 16.30 waktu setempat atau 21.30 WIB.

Lagu Dreamers yang menjadi tema resmi Piala Dunia 2022 telah dirilis pada Minggu, 20 November 2022 dini hari waktu Qatar.

"Information on Jung Kook’s Participation in the Opening Ceremony of World Cup, 'Dreamers' MV Release 2022. 11. 22. @ FIFA's Official YT Channel," dalam pengumuman di laman Twitter @bts_bighit.

Jungkook dijadwalkan akan tampil membawakan lagu Dreamers untuk pertama kalinya bersama penyanyi asal Qatar, Fahad Al-Kubaisi dalam acara pembukaan.

Lagu Dreamers masuk dalam deretan soundtrack Piala Dunia 2022 bersama Tukoh Taka yang dibawakan Nicki Minaj, Maluma dan Myriam Fares serta lagu tema resmi Hayya Hayya (Better Together) yang dinyanyikan Davido, Trinidad Cardona dan Aisha.