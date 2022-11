Lirik Lagu Girl x Friend – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Girl x Friend – EXO

Ooh, yeah, yeah-yeah, oh

nuneuro neol gieokhae

meoriro neol geuryeonae

hangsang nan I’m with you

you-ooh-ooh-oooh

Yeah eonjebuteoinga maeil uri

duldo eopneun geureon sai

urin danjjak chingu geurae sokkup chingu

hanabuteo yeolkkaji jal aldeon iyu

billyeojun chaegen ontong nakseoman kkwak

eoje ppan cheyuk bok deungen heulk dojang kwak

danbalmeori bul gateun seonggyeoge tto hwangsogojip

geunde geuraeseo deo johasseossna bwa

saenggakhamyeon naegen yeongwonhal geot gatadeon

malkeun bomnal gati pureudeon sigan

da johasseo neowa hamkkeyeoseo teukbyeolhan hakchangsijeol

eodil kkeonaedeun da seonmyeonghan gieok

(Forever on my mind) Yeah

nuneuro neol gieokhae (Yeah)

meoriro neol geuryeonae and I feel warm

neodo nae mam gatdamyeon (nal nal)

gieokhaejwo (ah yeah)

i gyeouri jinago (naega mariya)

ajik jigeum gatdamyeon malhalge

sasil na mariya

neol saranghae you-ooh-ooh-oooh

hal suman idamyeon (jom eosaekhagejiman)

hal suman idamyeon (na mwodeunji dahalge)

hal suman idamyeon (neon deo isang naege)

chinguga anin yeojachingu

naega nega joheun tireul naende

aniraedo chingu nomdeul nal nollyeodae

neon naega johahaneun style anirago

gwaenhan geojimallo daechung dulleodaego



kkubeokkkubeok jolmyeonseodo bamsae nanun tokdo yuchihan jangnandeuldo

geuraesseoji geuraesseone

nae yeopen eonjena neoyeosseo