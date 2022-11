Tasya Farasya Melahirkan Anak Kedua, Tuliskan Doa dan Harapan untuk Baby Isa

PIKIRAN RAKYAT - Beauty influencer Tasya Farasya mengumumkan kelahiran anak keduanya pada Minggu, 20 November 2022.

Anak kedua Tasya Farasya itu berjenis kelamin laki-laki dan ia menyebutnya Baby Isa.

Tasya mengunggah tujuh kolase foto proses kelahiran sang jabang bayi. Pada slide pertama, nampak Tasya berfoto bersama sang suami, Ahmad Assegaf, dan bayinya.

Slide kedua menunjukkan Tasya yang memejamkan mata di tengah proses melahirkan dan Ahmad yang memegangi pipi sang istri.

Pada slide ketiga, ada foto ibu mertua Tasya, Emma Abdullah, ibunda Ala Alatas, serta sang kakak Selvi Salavia yang tengah memandang Baby Isa.

Tak nampak kehadiran kembaran Tasya, Tasyi Athasyia. Diketahui, Tasyi sedang melaksanakan ibadah umrah karena ia mengunggah Instagram Story ketika berada di Raudhah.

Sementara itu, pada slide keempat hingga terakhir, terdapat foto Baby Isa. Pada keterangan unggahan, Tasya menggambarkan rasa bahagianya serta menuliskan harapan untuk sang putra.

"Alhamdulillah Ayang Boy is here. Anak kuat dan tangguh Mama. Makasih udah nemenin Mama 9 bulan ini di perut ya. Masya Allah Tabarakallah my Baby Isa, InsyaAllah healthy and happy. Makasih teman-teman doanya," kata Tasya.