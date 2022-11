Lirik Lagu Gala-gala - Rhoma Irama dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Gala Gala – Rhoma Irama

Kini ‘ku telah kembali

Kembali padamu, kasih

Setelah lama kutinggal pergi

Lama sudah ‘ku menanti

Menanti memadu kasih

Penuh rasanya rindu di hati

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-galanya

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-gala-gala-galanya

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-galanya

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-gala-gala-galanya

Kurindu gayamu ketika bercanda

Tawa lepas renyah ceria

Kurindu gayamu ketika bermanja

Meluluhkan segenap jiwa

Kurindu bagaimana engkau membujuk

Ketika ‘ku merajuk

Kurindu bagaimana engkau mengasihi

Ketika kubersedih

Kini ‘ku telah kembali

Kembali padamu, kasih

Setelah lama kutinggal pergi

Lama sudah ‘ku menanti

Menanti memadu kasih

Penuh rasanya rindu di hati

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-galanya

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-gala-gala-galanya

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-galanya

Oh, tiada terkira

Rindu segala-gala-gala-gala-galanya

Kurindu gayamu ketika bercanda

Tawa lepas renyah ceria

Kurindu gayamu ketika bermanja

Meluluhkan segenap jiwa

Kurindu bagaimana engkau membujuk

Ketika ‘ku merajuk

Kurindu bagaimana engkau mengasihi

Ketika kubersedih