Ini Pesan di Balik Lagu Kepastian Milik Aurel Hermansyah yang Berhasil Trending Satu di YouTube

PIKIRAN RAKYAT - Aurel Hermansyah baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Kepastian pada 3 Juli 2020 lalu.

Video musik Kepastian milik anak sulung dari Anang Hermansyah ini pun langsung trending di lima negara di YouTube.

Di Indonesia sendiri video musik terbaru Aurel menempati trending nomor satu di YouTube dan berhasil menggeser lagu milik girl band asal Korea Selatan, BLACKPINK berjudul How You Like That.

Baca Juga: Penemuan Dua Tengkorak Kepala Manusia di Bali, Warga Sebut Lokasi Sempat Jadi Kuburan Pasien Lepra

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube MyMusic Records, lagu Kepastian diciptakan oleh Ade Govinda. Lagu ini menceritakan mengenai penantian dan harapan untuk sebuah kepastian di dalam hubungan.

Ade Govinda yakin banyak orang di luar sana yang mengalami hubungan seperti dalam lagu Kepastian tersebut, sehingga membuat lagu ini langsung populer.

Lewat lagu ini, Ade ingin menebarkan pesan positif kepada setiap pasangan bahwa sebuah hubungan harus ada kejelasan.

Baca Juga: Tertutup soal Kehidupan Pribadinya, Julia Roberts Unggah Foto Suami di Ulang Tahun Pernikahan

“Kalau nggak ada kejelasan nggak ada kepastian mending daripada buang waktu, Ya move on, itu pesan positif dari lagunya,” kata Ade Govinda.