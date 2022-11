Lirik Lagu Grandma's Hands – Bill Withers dan Fakta di Baliknya

Bill Withers – Grandma's Hands

Grandma's hands

Clapped in church on Sunday morning

Grandma's hands

Played a tambourine so well

Grandma's hands

Used to issue out a warning

She'd say, Billy don't you run so fast

Might fall on a piece of glass

Might be snakes there in that grass

Grandma's hands

Grandma's hands

Soothed a local unwed mother

Grandma's hands

Used to ache sometimes and swell

Grandma's hands

Used to lift her face and tell her

She'd say, Baby, grandma understands

That you really love that man

Put yourself in Jesus' hands

Grandma's hands

Grandma's hands

Used to hand me piece of candy

Grandma's hands

Picked me up each time I fell

Grandma's hands

Boy, they really came in handy

She'd say, Matty don' you whip that boy

What you want to spank him for?

He didn' drop no apple core

But I don't have grandma anymore

If I get to heaven I'll look for

Grandma's hands

Hmm-mmh

Kredit

Artis: Bill Withers

Album: Just as I Am

Dirilis: 1971

Genre: Musik soul, Funk

Songwriters: Bill Withers

Fakta Bill Withers

Grandma's Hands adalah lagu yang ditulis pada 1971 oleh Bill Withers tentang neneknya. Itu termasuk dalam album Just As I Am. Album ini mungkin paling dikenal dengan lagu Ain't No Sunshine.

Dalam lagu Withers menggambarkan kekuatan besar neneknya dalam keluarga dengan menggambarkan semua hal yang dia lakukan dengan tangannya. Tangannya bisa digunakan untuk menghukum, dapat digunakan untuk kenyamanan, bisa merawat kembali ke kesehatan dan menyelamatkan.