Lirik Lagu Tender Love - EXO dan Fakta di Baliknya

Tender Love - EXO

Indoye anjjogeuro (deureowa deureowa uh)

Hokshi dachiji anke neol kkeureodanggigo

Gachi bap meogeul ttaedo (sutgarak jeotgarageul)

Naepkin wie ollyeo kkaekkeushi nwa jugo

Jami bujokan achim (oh) -irago haedo

Jogeum iljjik ireona tiktik moningkol

Neol joahage dwen sunganbuteo

Harudo botongnarin jeok eopseo

Chinhan oppa dongsaeng sai gamjeong eomneun cheok

Joeun dongsaengirago neol sogaehajiman

Ibane meomuneun mal

Neol saranghago isseo I wanna give you

(Hey) tender love

Tender love baby (give it to me)

Tender love

Tender love baby (eeheehee)

(Hey) tender love

(Seryeondwejin anchiman yeah)

Tender love baby (give it to me)

Tender love

(Nuguboda gipgo tto shinjunghan)

Nae sarangeun gushigiya

Chinhan chingudeureun imi (neo mweoya)

Nunchichaen deutae (gobaek gobaek gobaekae)

Ashwipge neol bonaego namyeon gibuneun waenji

(Oh eh oh eh oh ah)

Chinhan oppa dongsaeng sai gamjeong eomneun cheok

Chakan dongsaengirago neol sogaehajiman

Ibane meomuneun mal

Neol saranghago isseo I wanna give you

(Hey) tender love

Tender love baby (give it to me)

Tender love

Tender love baby (eeheehee)

(Hey) tender love

(Seryeondwejin anchiman yeah)

Tender love baby (give it to me)

Tender love

(Nuguboda gipgo tto shinjunghan)

Nae sarangeun gushigiya

Nunsseop kkeuteul araero tuk tteoreoteurigo

Mareul heulline (oppa oppa)

Geureol ttaemyeon shimjang soriga

Bakkeuro keuge ulline (kungkwangkungkwang)

Eolgureun hwakkeunhwakkeun gwieseon buri nane

Geureodagado myeot shigan jinamyeon

Mentareun dashi yuriga dwae