Lirik Lagu Time Limit – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Time Limit – Utada Hikaru



I know what you’re going through

And I ain’t the one to comfort you

But I do cuz I need it too

taimu rimitto ni obiete iru you ja

tayorenai yo



aseri kanjisasetara kimari

saa hajimari hajimari



kari ni ima shika ienai kotoba ga aru to shitara

sore wo kikaseru koe ga watashi kamo yo



atarashii mono ga daisuka na watashi-tachi wa

aki-yasui kara

kono kimochi mo hayaku kimi ga tabenai to

samete shimau

shoumi kigen no sugita ato no

koi no aji wo shiritai nara

hoka no dareka to futari de o-da- shite yo

Because I’m not paying



okurezu ni kite

soshite mayowazu ni ite

tsugi no densha ga tooru mae ni

Ta La Ta Ta Ta

denwa ga konakattara…

Ah



kari ni nanigoto ni mo owari ga otozureru to shitara

naosara “ima” wo ai seru ki ga suru yo



atarashii mono ga daisuki na watashi-tachi wa

akiyasui kara

sorosoro seika ga araware-hajimenakya

yamete shimau



shoumi kigen no sugita ato no

yume no aji wa nigame desu ka

sou naru mae ni nagedasou to wa shinaide

That’s not what I’m saying



I know what you’re going through



And I ain’t the one to comfort you

But I do cuz I need it too

taimu rimitto ni obiete iru you ja

tayorenai yo



kizutsukiyasui mama

otona ni nattatte ii janai ka

taimu rimitto no nai ganbari nante

tsudzukanai yo

Uh



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Distance

Rilis: 2000

Genre: Pop, R&B

Songwriter: Utada Hikaru, Takuro Kubo

Produser: Rodney Jerkins



Fakta di Balik Lagu Time Limit



Time Limit merupakan lagu Utada Hikaru yang dirilis bersamaan dengan lagu For You sebagai A-side pada 30 Juni 2000. Kemudian, lagu tersebut dimasukkan ke dalam album Utada yang bertajuk Distance pada 2001.



Setelah sukses merilis album debutnya yang bertajuk First Love, Utada merilis single berikutnya dengan judul Addicted to You (1999) dan Wait & See (Risk). Kedua lagu tersebut diproduseri oleh Jimmy Jam dan Terry Lewis.



Sementara itu untuk lagu Time Limit, Utada berkolaborasi dengan produser Amerika Rodney Jerkins dan melakukan rekaman di Darkchild Studios, New Jersey.



Utada membawakan Time Limit secara langsung di program TV Hey! Hey! Hey! Music Champ pada 26 Juni 2000.



Video musiknya menampilkan Utada yang sedang tampil pada tur Bohemian Summer 2000. (Dewi Andryani)***