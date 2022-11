Lirik Lagu Be Still - The Fray dan Fakta di Baliknya

Be Still - The Fray



Be still and know that I'm with you

Be still and know that I am here

Be still and know that I'm with you

Be still, be still and know



When darkness comes upon you

And covers you with fear and shame

Be still and know that I'm with you

And I will say your name



If terror falls upon your bed

And sleep no longer comes

Remember all the words I said

Be still, be still and know

And when you go through the valley

And shadow comes down from the hill

If morning never comes to be

Be still, be still, be still



If you forget the way to go

And lose where you came from

If no one is standing beside you

Be still and know I am



Be still and know that I'm with you

Be still and know I am



Credit



Produser: Brendan O’Brien



Penulis: Joe King dan Isaac Slade



Album: Scars and Stories



Genre: Alternative/Indie



Fakta di balik lagu



Be Still merupakan lagu milik band alternatif asal Amerika Serikat (AS), The Fray, yang dirilis pada 7 Februari 2012 sebagai single dalam album studio ketiga mereka yang bertajuk Scars and Stories.



Lagu ini mencoba menceritakan tentang Tuhan dan bagaimana Dia selalu mendampingi manusia sepanjang hidup, bahkan dalam masa-masa sulit sekali pun. Untuk itu, lagu ini menjadi pengingat bagi manusia agar tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan.



Sebelumnya, Isaac Slade, Joe King, Dave Welsh, dan Ben Wysocki terbentuk sebagai sebuah band di Denver, Colorado pada 2002.



Saat itu, Slade dan King merupakan teman sekolah yang turut bergabung dengan Welsh dan Wysocki, dan menamai grup tersebut sebagai band The Fray.



Setelah itu, mereka merilis dua koleksi lagu, yakni Movement dan Reason, sebelum akhirnya merilis album pertamanya yang beritajuk How to Save a Life.



Album ini berisi sejumlah single hit, di antaranya adalah Over My Head (Cable Car) dan How to Save a Life, yang akhirnya dinominasikan ke dalam penghargaan bergengsi di AS, Grammy Award.



Kesuksesannya membuat mereka merilis sejumlah album lainnya, yaitu The Fray, Never Say Never, Scars and Stories, dan Helios.



Pada 2016, The Fray merilis album hits terbesar mereka yang bertajuk Through the Years. Selain merilis beberapa single baru, album ini juga menggabungkan semua hits terbesar mereka dari empat album sebelumnya.



Namun, vokalis sekaligus pianis Isaac Slade pun mengumumkan kepergiannya dari The Fray pada 12 Maret 2022.



“Saya siap untuk mulai melakukan impian saya di sisa hidup saya di bumi bersama dengan istri saya yang luar biasa dan dua anak kami,” tutur Slade melalui Instagram-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***