Lirik Lagu Stay Alive – Jungkook BTS dan Fakta di Baliknya

Stay Alive (OST 7Fates: Chakho) – Jungkook (BTS)

Mmm, please stay alive, yeah

Eodiseobuteo jalmotdwaenna

Jeonhyeo gieogi najil ana

Jageun bangane naui momeul sumgin chae soksagine

Eodumi yuilhan nae beot (nae beot)

Guwoneul baraneun nae son

Naega isanghan geolkka

Piro muldeun bang

Nugudeun jebal nal guhaejwo

Hide in the moonlight

Geurae gijeok ttawin eopseo

Nae baramdeureun geujeo

Hide in the moonlight

Geuri geochanghan ge jeonhyeo aninde

Geuge eoryeomne

Jamdeulji mothaneun saebyeok kkeuten

Nuntteun chae angmongeul hemaendeuthae

Gijeokcheoreom ttawin eopseo rago malhan nande

Gijeokcheoreom wajun geu hanmadi

Neon naui unmyeong

Ittawi mallo seolmyeonghal sun eopseo

I jichin nareul guhan guwon

I mari seolmyeonghagiga swiulkka

Nareul sallin geu hanmadi

Maneun bami jinado

Neoui gyeote na isseulge

Oh, yeah (geu hanmadi)

Naui bare pi nado

Neoui gyeote na isseume

Please, you stay alive

(Woah-oh-oh, woah)

Please, you stay alive

(Woah-oh-oh, woah)

Please, you stay alive

Geurimjan keojyeogajiman

Gwaenchana neoran keun bit deokbunini

Nae salui iyun nega jeonbuini

Neon eonjedeun geujeo geureoke useojwo