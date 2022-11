Lirik Lagu Moon – Jin BTS dan Fakta di Baliknya

Moon – Jin (BTS)

Dalgwa jiguneun eonjebuteo

Ireoke hamkkehaetdeon geonji

Jonjaerodo binnaneun neo

Geu gyeoteul na jikyeodo doelji

Neoneun naui jigu

Nege nan just a moon

Ne mameul balkyeojuneun neoui jageun byeol

Neoneun naui jigu

And all I see is you

Ireoke geujeo neol barabol ppunin geol

Modudeul naega areumdapda hajiman

Nae badaneun ontong kkaman geol

Kkotdeuri pigo haneuri saeparan byeol

Jeongmal areumdaun geon neoya

Mundeuk saenggakae neodo nal jigeum bogo isseulkka

Nae apeun sangcheokkaji nege da deulkijin aneulkka

Ne juwireul maemdolge

Ne gyeote isseo julge

Ne bichi doeeo julge

All for you

Nan ireumjocha eopseosseo

Naega neol mannagi jeonkkajin

Neon naege sarangeul jwotgo

Ijeneun nae iyuga dwaesseo

Neoneun naui jigu

Nege nan just a moon

Ne mameul balkyeojuneun neoui jageun byeol

Neoneun naui jigu

And all I see is you

Ireoke geujeo neol barabol ppunin geol

In the crescent moon night

Du nuneul gamado neon parake naege millyeowa

In the full moon night

Du nuneul tteugoseo neol damado gwaenchaneun geolkka

Mundeuk saenggakae neodo nal jigeum bogo isseulkka

Nae apeun sangcheokkaji nege da deulkijin aneulkka

Ne juwireul maemdolge

Ne gyeote isseo julge

Ne bichi doeeo julge

All for you