Comeback 9 Hari, 'Stay Gold' BTS Pecahkan Rekor Billboard

PIKIRAN RAKYAT - Boyband K-pop, Bangtan Sonyeondan alias BTS baru saja merilis video klip lagu berjudul 'Stay Gold' pada Jumat, 26 Juni 2020 lalu.

'Stay Gold' merupakan lagu pra rilis album keempat Jepang BTS bertajuk 'Map of the Soul: 7 The Journey' yang dirilis pada 19 Juni 2020 lalu.

Lagu tersebut nantinya akan masuk dalam album Jepang BTS yang akan rilis resmi pada 14 Juli 2020 mendatang.

Rilis sejak 26 Juni 2020, lagu 'Stay Gold' milik BTS mampu pecahkan rekor di Billboard untuk 'World Digital Song Sales'.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam Soompi, lagu berbahasa Jepang itu debut di posisi pertama 'World Digital Song Sales' Billboard pada Sabtu, 4 Juli 2020.

Pencapaian 'Stay Gold' tersebut menjadikan lagu ke-20 grup yang menduduki peringkat pertama di tangga lagu tersebut.

Ketujuh member sukses merajai chart tersebut sejak merilis lagu Fire, Blood Sweat and Tears, Spring Day, hingga Not Today.