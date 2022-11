Lirik Lagu Intentions – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Intentions – Lee Hi

Chumeul chudeut umjigimyeo

Nal gatgo noneun geudaeui uido

Mwo meokgo simni mwo gatgo simni

Geureon geolloneun nal gajil su eopjyo

Heuneujeokeuneujeokgeoryeo

Tteudeudeut mijigeun georyeo

Neomu eoryeowo

Eoryeoumyeon iljjigamchi pogihae

Geudaeui uido

Saenggagui miro

Maeumui piro

Ilkiji anneun jido

Wae namjadeureun eorin yeojareul

Gareuchiryeogo aereul sseuneunji

Geu oseun isanghae neon ige eoullyeo

But I just want your love

Nan jichyeoman gane

Ijen doljikgureul nallyeo

Aemaehan maldeureun beoryeo

Mwoga duryeowo

Duryeoumyeon iljjigamchi pogihae

Geudaeui uido

Saenggagui miro

Maeumui piro

Neoege ganeun jido

Chumeul chudeut umjigimyeo

Nal gatgo noneun geudaeui uido

Geudaeui uido

Saenggagui miro

Maeumui piro

Pulliji anneun jido

Geudaeui uido

Saenggagui miro

Maeumui piro

Pulliji anneun jido