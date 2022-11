Lirik Lagu Seoul - RM dan Fakta di Baliknya

Seoul - RM BTS

Chagaun saebyeok gonggie nammollae nuneul tteune

I dosiui harmony nan neomuna iksukhae

Nae eorin nanaldeureun adeukhago

Bildinggwa chadeulman gadeukhaedo

Ijen yeogiga naui jibingeol

Seoul, seoul

Neon wae soulgwa bareumi biseuthan geolkka

Museun yeonghoneul gajyeotgillae

Mueosi nal itorok neoui gyeote jabaduna

Nege nan chueokjocha eomneunde

Nan ije niga neomu jigyeowo

Neoui maennal ttokgateun jaetbit pyojeong

Ani ani naneun naega duryeowo

Imi neoui ilbuga dwae beoryeotgeodeun

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Seoul

Gaman isseodo punggyeongi bakkwineun beoseuwa

Biseuthan deut jogeumssik dareun building

Yeokhan deut anindeuthan salme hyanggwa

Ttatteuthan cheok haneun chagaun gongwondeul

Neul hemaeya haneun saramdeulgwa

Neomu manheun han-eul pumneun hangangdeulgwa

Honja haneureul bolsu eomneun geunedeulgwa

Da keun aedeulgwa jom neujeobeorin na

Chingudeureun tukhamyeon tteonagetda hae

Nan kkeudeokgeoryeo bojiman utjil mothae

Neomu injeonghagi siljiman imi nan neoui maeyeongwa

Geu yeokkyeoumkkajido saranghae

Cheonggyecheonui birinnael saranghae

Seonyudo-ui sseulsseulhameul saranghae

Donman isseumyeon salgi johtadeon

Eoneu taeksigisaui geu hansumkkajido

I love ya’ll

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Seoul

I’m leavin’ you

I’m livin’ you

I’m leavin’ you

I’m livin’ you

I’m leavin’ you

I’m livin’ you

I’m leavin’ you

I’m livin’ you

Seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I love you seoul

Saranggwa miumi gateun marimyeon

I hate you seoul

Seoul

I love you seoul

I hate you seoul

I love you seoul

I hate you Seoul

Credit

Album: Mono

Dirilis: 2018

Artis: RM BTS

Penulis lagu: Andrew Clutterbuck, James Hatcher, dan Nam Jun Kim

Fakta di Baliknya

Seoul merupakan lagu milik RM, salah satu anggota BTS. Rapper bernama asli Kim Nam-joon ini merilis mixtape yang tertajuk Mono.

Lagu ini bercerita mengenai sudut pandang RM terkait perubahan Kota Seoul yang sekarang dipenuhi gedung dan mobil.

Leader BTS ini juga memberi gambaran mengenai hubungan rumit antara cinta dan benci dengan Kota Seoul.

Bahkan RM juga mengutip kalimat dari seorang supir taksi yang berkata, Seoul adalah kota yang menyenangkan untuk ditinggali jika memang kamu punya uang. (Ratna Woro Susanti)***