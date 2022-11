Lirik Lagu Waterride – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Waterride – Lee Hi

Everybody clap your hands like this

Mwon malman hamyeon mulgo neureojineun geudae

Museun mari deo pillyohagesseo

Geureoke mak deonjimyeon dan jul aneun geudae

Ijeneun nado da nwabeorigesseo

Ige tong marinji anim doenjanginji

Algoseona malhaneun geonji

Eoneusae jinsireun heurithaejyeo ganeun

Multagie heulleogane

Marimyeon marimyeon marimyeon dan jul ara

Geollimyeon geollimyeon geollimyeon balppaemhago

Animyeon animyeon animyeon mallan sigeuro

Garimyeon garimyeon garimyeon doeneun jul ara

Ijenajeojena eonjena cheoldeul geoya

Haji ma haji ma haji mallamyeon jom haji ma

And I'd be cryin' like Wooo

And I'd be cryin' like Wooo

Mwon mareul haedo ije naneun an mitji

Mideobwatja mwon soyong itgesseo

Seumeulseumeul neunggeulleunggeul gieo oji

Seokeoseuga ttaro eopgesseo

Ige tong marinji anim doenjanginji

Algoseona malhaneun geonji

Eoneusae jinsireun heurithaejyeo ganeun

Multagie heulleogane

Marimyeon marimyeon marimyeon dan jul ara

Geollimyeon geollimyeon geollimyeon balppaemhago

Animyeon animyeon animyeon mallan sigeuro

Garimyeon garimyeon garimyeon doeneunjul ara

Ijenajeojena eonjena cheoldeul geoya

Haji ma haji ma haji mallamyeon jom haji ma