Lirik Lagu No Way – Lee Hi Ft. G.Soul dan Fakta di Baliknya

No Way – Lee Hi Ft. G.Soul

Balkkeutkkaji daheun eodumi

Iksukhaejil ttaemyeon

Bulkge muldeun nae mameun

Tto neoreul geuryeonaego

Neoui gyeote daheun

Modeun ge eojireowojyeo

Byeori ssodajideon bam

Your love makes me wonder

Boy I've been dreamin bout ya

Onjongil Thinkin bout ya

Nun tteumyeon eogimeopsi seumyeodeuneun

Neoui moksorie

How should I say my love

Gidaryeodo Without ya

Siganeun jakku meomchwo

Kkumsogeseo neoneun

Deo seonmyeonghaejineun geol

Baby I'll be right here

I just wanna dance

With you forever

Meoreojiji ma deo Never

There's no way

There's no way

Negeman neukkil su issneun

Sweetest fantasy

Eotteon nugudo No baby

There's no way

There's no way

There's no way

Eojesbamui kkumcheoreom

Nan So emotional

Achimi balkawado

Meomulleo issneun ne ireum

Amureohjido anhge neon

Runnin' through my mind

Deoneun meomchuji ma Baby

Maeil neoreul wonhae