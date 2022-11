Lirik Lagu Its Over – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Its Over – Lee Hi

Haneure bitnaneun jeo manheun byeol

Ije urin ibyeoringayo

Swibge boji mayo nal geureohge

Nege mameul jun ge keun silsuyeotnayo

Heunhideul deureogal ddaewa naol ddae

Dareudaneun uimiga baro igeongayo

Geudaeege jimi dwaetnayo

Charari naeryeo nohayo

Ni sseulde-eobtneun gojib

Ibman beollimyeon geojit

Eonjena ni mamdaero da meotdaero

Myeochiljjae weroi

Teongbin gireul geotji

Nan idaero ni gyeoteul ddeonagallae

Huhwehalgeoya neon ddangeul chil geoya

Got alge dwel geoya neoui jalmoseul

I never wanna ever see you again

Deulli deulli iiini nae moksori

It's over, It's over so baby good-bye

Deulli deulli iiini i hanmadi

It's over, It's over so baby good-bye

Apeuro du beon dasi du nun garigo ul il eobtgetji

I said, I said, I said oh oh oh

Siheomi ggeutnan deut holgabunhae

Ijewa doraboni nan jeongmal bulhaenghaetne

Pureun haneul arae onjongil garyeojin

Neoui geuneureul beoseona nal chajagallae

Geudaeege jimi dwaetnayo

Charari naeryeo nohayo

Ni sseulde-eobtneun gojib

Ibman beollimyeon geojit

Eonjena ni mamdaero da meotdaero

Myeochiljjae weroi

Teongbin gireul geotji

Jeoldaero nan neoege dasi doragaji anha

Huhwehalgeoya neon ddangeul chil geoya

Got alge dwel geoya neoui jalmoseul

I never wanna ever see you again