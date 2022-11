Raih Penghargaan di Banyak Negara, Film Berbahasa Sunda Before, Now & Then (Nana) Sempat Syuting di RPH Cimahi

PIKIRAN RAKYAT - Bangunan rumah potong hewan (RPH) atau abbatoir yang berada di Jalan Sukimun Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menyimpan sejarah sejak hadir di zaman penjajahan Belanda. Bangunan tersebut juga jadi salah satu lokasi syuting film Before, Now & Then (Nana).

Film drama sejarah garapan sutradara Kamila Andini itu diputar dalam Festival Film Internasional Berlin 2022 yang berlangsung awal tahun ini. Film bernuansa Sunda itu sukses meraih sejumlah penghargaan Internasional dan sempat tayang di sejumlah bioskop di Indonesia.

Warga setempat, Nandang Jumhana (47) membenarkan hal tersebut.

"Betul, dipakai syuting film kalau nggak salah di tahun 2021. Masih zaman ramai Covid," ujarnya, di lokasi.

Bangunan RPH itu dijadikan sebagai pasar zaman dulu dalam film yang dibintangi Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara hingga Ibnu Jamil tersebut.

"Ada bintang filmnya Happy Salma dan lain-lain. Ceritanya pasar jaman dulu, kan ini tempat pemotongan hewan nah ada adegan potong hewan gitu," katanya.

Di area luar, diubah menjadi pasar tradisional.

"Masih sisa ada bekas pasar seperti dinding bilik dan lain-lain," ucapnya.