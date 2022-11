Lirik Lagu 1,2,3,4 – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

1,2,3,4 – Lee Hi

Hey

C'mon now

I said 1 2 3

Ajikdo naega ni georaneun

Chakgageun geuman

Yejeonui geuttae naega anya

Achimi barngneun sorie

Kkocheun jeomanchi pyeonneunde

Yeojeonhi jeongsin mot charyeo wae

I'm sick and tired neoui wiseone

Eoseolpeun liar ooh ije jom kkeojyeojullae

I think I'm going going crazy ooh

I think I'm going going crazy ooh

Deo bichamhage guljineun ma

Sarajyeojwo jeo meolli

No no

Nananananana

Guchahage uljineun ma

Da ijeojwo yeongwonhi no no

Listen

Nam geokjeonghaji malgo

Neona jal hae

Ni geureon dongjeong ttawin pillyo eobseo uh

I said 1 and 2 and 3 4 ooh

Sigani modeungeol haegyeolhalgeoya

1 and 2 and 3 4 ooh

Game over game over ooh

Game over

Na gateun yeoja eodil gado

Nun ssitgo bwado bogi deumune

Ttaeroneun seksi ttaeron cheongsunhame

Namjadeureun ulgo gane yuchihage

I'm sick and tired neoui wiseone

Eoseolpeun Liar ooh jebal jom kkeojyeojullae

I think I'm going going crazy ooh

I think I'm going going crazy ooh

Deo bichamhage guljineun ma

Sarajyeojwo jeo meolli

No no

Nananananana

Guchahage uljineun ma

Da ijeojwo yeongwonhi no no