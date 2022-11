Lirik Lagu Get Away – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Get Away – VERIVERY

Namaneul wihan invitation

Natseon gibun wanna feel it

Meoril seuchin hesitation

Deonjyeobeoryeo wanna fall in

Tell me what you wanna do

Amudo moreuge play

Gipge ppajyeo already dived in

Heuteojin ne mameun wave

Ajjilhage seoneul neomeo

Callin' me callin' me right now

Round and round kkeuteul al su eopseo

I gongganeul chaeun risky motion

Turn around michyeoganeun party

Never enough mongmareun bam

Filling me killing me burnin' it up

Deo neutgi jeone gotta get away

Imi du bari mukkyeobeorin gravity

Idaero gatyeobeorin kkumirado feeling so sweet oh

Nae modeun ge jemeotdaero I'm getting weak

I'm gonna get get away nal kkaeun play

Ya breaking down jichyeoga ikkeullime panic

Nan get away neol wihan pain

Running from me running from you

I'm just a getaway

Tainui bit sarajin dwi

Mutji ma Lie lie lie lie

Yeogin imi jiogiji

Seontaekae daeum daeum daeum

Sonkkeuteseo beonjineun red light

Neukkimdaero ttaraga wiheomhae

Tell me what you wanna do

Amudo moreuge play

Deo jiteojin hyanggie chwihaebeorigo

Round and round dabeul al su eopseo

I gongganeul chaeun tricky motion

Turn around michyeoganeun party

Never enough muldeureoga

Filling me killing me burnin' it up