Lirik Lagu So Gravity – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu So Gravity – VERIVERY

Nae jinsimiramyeon iramyeon neoegero gal su isseulkka

Sigani jinago jinamyeon neol maju bol su isseulkka

Sirin apeumi ssayeoseo teong bin siganeul gyeondigo

Ireon naldeureul gadeuki chaewoya

Naege bomnari oneun geolkka

Ay ay neomu apeuda

Ireon nae mameul dorabonikka

Iksukaetdeon maeilmaeiri dallajigo byeonhaedo

Gateun goseul barabolkka

Oh stay with me kkeuchi an boyeodo

Neoui soneul jabeulge geurae neoui pyeoni dwaejulge

Everything is so way

So gravity neowa majuhan sungan

So gravity apeumeul nanun sungan

Adeukaetdeon sojunghaetdeon

Yaksokan i norael bulleo So gravity

Eorin sijeolbuteo neoreul arabwasseul ttae

Amugeotdo haji mothaetdeon nae gieok soge na

Nareul arabon geon gieogeul kkaego naon geon

Neoui sumiya naui kkumiya

Ije neoreul nochi aneulge

Omangaji saenggakdeulgwa

Irul su eomneun geu kkumdeul wie

Jigeum i sigani tto nareul dugo domanggane

Wae nareul dugo domangga

Oh stay with me kkeuchi an boyeodo

Neoui soneul jabeulge geurae neoui pyeoni dwaejulge

Everything is so way

So gravity neowa majuhan sungan

So gravity apeumeul nanun sungan

Adeukaetdeon sojunghaetdeon

Yaksokan i norael bulleo So gravity

Sojunghaetdeon nae jinsimgwa

Nae mideumeul gidohaebwa i gil wie

Geu eonjenga

We'll be like shining star

So gravity byeori binnaneun sungan

So gravity kkumkkwowatdeon i sungan

Adeukaetdeon sojunghaetdeon

Balge banjjagineun got

So gravity