Lirik Lagu Kokorono Tomo - Zivilia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Kokorono Tomo - Zivilia

あなたから苦しみを奪えたその時

私にも生きてゆく勇気が湧いてくる

Hidupku hampa tanpa dirimu

Sepi merasuk dalam jiwaku

Peluk diriku, genggam tanganku

Rasakan cintaku

愛はいつもララバイ旅に疲れた時

ただ心の友と私を呼んで, oh

Senyumanmu (senyumanmu) bahagiaku

Tangisanmu itu lukaku

'Kan 'ku simpan dalam hatiku

Rasa ini tak akan mati

静かにまぶた閉じて心のドアを開き

私をつかんだら涙ふいて

Belaian cintaku 'kan selalu (uh...)

Temani saat engkau lelah

Karena aku ada untukmu (uh...)

Sebagai teman hatimu, oh

Sebagai teman hatimu, oh

Sebagai teman hatimu, oh

愛はいつもララバイ旅に疲れた時

ただ心の友と私を呼んで, oh

Belaian cintaku 'kan selalu (uh...)

Temani saat engkau lelah

Karena aku ada untukmu (karena aku ada untukmu, uh...)

Sebagai teman hatimu, oh

Sebagai teman hatimu, oh

Sebagai teman hatimu

Karena dirimu

Kesedihanku tiada lagi 'ku rasakan

Credits

Artis : Zivilia

Album : Trilogy

Rilis : 2013

Genre : Pop, Indonesian Pop

Penulis : Zulkifli

Fakta di Balik Lirik Lagu Kokorono Tomo - Zivilia

Grup musik asal Kendari, Sulawesi Tenggara Zivilia memulai kiprahnya di dunia musik pada tanggal 8 Agustus 2008.