Lirik Lagu Numbness – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Numbness – VERIVERY

Can't control my body

Can't control my body

Can't control my body

Can't control my body

(Fire) Can't control my body

Stuck on you, babe, you, babe

I'm stuck on you, babe

(Fire) Can't control my body

Stuck on you, babe, you, babe

Nal geuman noajwo

Dan han beone umjigil suga eopge

Mueonga hyeolgwan gipsugi nal jjilleobeorin deuthae

Neon daeche mwogillae bulhyeondeut natana

Nae modeun gamgageul mabisikin geonman gata

Nunapeun ajjilhaejigo iseongeun adeukaejigo

Tteugeowotdeon nae simjangi chagapge sigeoga

Neon nae meoributeo balkkeutkkaji hansungane mangchyeo nwa

(Fire) Can't control my body

Stuck on you, babe, you, babe

I'm stuck on you, babe

(Fire) Can't control my body

Stuck on you, babe, you, babe

Nal geuman noajwo

Pohyohal ttaemada ne useumi nal gamssa

Neon nal samkigo mangchigo biutgo

Eodum sogeseo jitbalba

Ajjilhan i sungan pagodeun gisigam

Eolguldo eomneun ne janinhan nongnage

Hondone ppajin chae michyeoman ga

Arithan moksoriro haedabeul wonhalsurok

Can't control my body jebal meomchwo jwo

Can't control my body

Ooh bakdongeun neuryeojyeo gago gwitganeun jeongmakaejigo

Biteuldaedeon nae onmomi ppareuge gudeoga

Neon nae meoributeo balkkeutkkaji kkeutdo eopsi mangchyeo nwa

Sonkkeut hanajochado bateun sumgyeolkkajido