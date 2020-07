Lagunya Trending di YouTube, Aurel Hermansyah Ungkap Makna di Balik 'Kepastian'

PIKIRAN RAKYAT - Aurel Hermansyah resmi meluncurkan lagu terbaru berjudul 'Kepastian' yang diunggah pada Jumat 3 Juli 2020.

Lagu baru milik Aurel Hermansyah tersebut berada di puncak trending YouTube dan menggeser lagu 'How You Like That' milik BLACKPINK yang kini berada di posisi dua.

Menyusul kepopuleran lagu tersebut, Aurel Hermanysah mengungkap makna di balik lagu 'Kepastian' yang kini sudah meraup 4 juta lebih penonton.

Aurel Hermansyah seolah mewakili suara hati lewat lagu musiknya yang tengah menunggu kepastian dari kekasihnya.

"Kayak orang yang menunggu kepastian, sebenarnya kepastian itu luas bisa dari teman dari orang tua, segala macam, tergantung orang persepsinya gimana," ujar Aurel.

Sebelum memilih lagu tersebut, Aurel sempat mempunyai pikiran bahwa lagu barunya akan hits di musik Indonesia.

Pasalnya Aurel seolah mewakili isi hati semua perempuan seumurannya soal kepastian hubungan melalui lagu barunya tersebut.