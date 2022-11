Lirik Lagu Chronograph – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Chronograph – VICTON

Nuneul tteumyeon machi nareul gongjeonhago inneun

Heulleogadeut gatin sigan ane

Meomchun naui mameul dwiheundeuneun

Neoui siseon kkeute simjangi ttwieoga oh why oh why

Sungan adeuki kkeullyeogan mami hwipsseullin geu kkeuten

Ocha hana eopsi nan neol balgyeonhae

Challacheoreom onmomeul ppajige han

Ne nunbichui geu tteollimeul seeobogo isseo

Sum gappajineun Love Chronograph

Nae haruga binteumeopsi neol hyanghae ieojigo inneun geol

Deo ppajyeodeuneun Love Chronograph

Ijen nae modeun siganeul neoro girokae

Meomchulji molla naega umjigiji anneundamyeon

Neol hyanghaeganeun Time

It is not too late

But the time is quickly running out

So fast nowadays

It's Okay

Ne simjang sorido Tic Tac georine

In my Love Chronograph

Ppajimeopsi neol jeogeonael ttae

Nae taedo back eopsi

Gyesok dallyeogaji No Break

I will give you all I got

Urin gibun ollaga

Heulleoganeun siganboda deo

Ppappappa ppareuge Go Straight