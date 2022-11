Lirik Lagu Kopi Air Hujan – Slank dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Kopi Air Hujan – Slank

Bangun dong, kang (Oh, iye, iye, iye)

Minum kopi kek (Oh, iye, kopi ye)

Huum (Iye, ye) Ok

Lemparkan biji di halaman

Kelak 'kan menjadi barang

Menadahkan tangan di jalanan

Kelak 'kan menjadi uang

Pasang tampang, pasang aksi

Begitupun menghasilkan

Nggak ada tangis bayi kelaparan

Nggak ada dentuman meriam

Di kampung, di kota orang sibuk pada bisnis

Banyak yang punya rekening di negeri Swiss

Pembokat sekarang pada modis-modis

Pengemis saja mudik carter bis

Hidup di alam yang ramah

Di atas tanah subur dan kaya

Nggak usah pake banyak tenaga

Mikir sedikit pasti jalan

Hidup senang nggak ada perang

Makan kenyang, ngapain ribut-ribut?

Aouh!

Nggak ada tangis bayi kelaparan

Nggak ada dentuman meriam

Nggak usah pake banyak tenaga

Mikir sedikit pasti jalan

Hidup senang nggak ada perang

Makan kenyang, ngapain ribut-ribut?