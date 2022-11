Lirik Lagu Remember Me – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Remember Me – VICTON

Seulpeun eolgureun neol wihae gamchwojulge

Nega mam pyeonhi tteonal su ittorok yeah

Nega boiji aneul mankeum meoreojil ttaekkaji

Nunmureun chama bolge

Yeah sashil sogeun geomge tabeoryeo hwalhwal

Dangjangirado neoege dagaga

Tteonagaji ma nal honja duji ma

Neol butjabeulkka jilcheokgeorilkka

Ajik neoege mothaejun ge neomu mana

Badeun mankeum juji mothan ge mana

Neomu motnan sarangiran geol aljiman budi

Neon nareul gieokhae ne maeumsogeseo

Neowa yeongweonhi sum shwil su ittorok

Neon nareul gieokhae nae sesangieotteon

Nae jeonbuyeotteon neoreul ireobeorin nal wihae

Neon nareul gieokhae

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh eh oh

Neon nareul gieokhae

Eh eh oh eh oh

Eh eh oh

Neowa yeongweonhi sum shwil su ittorok

Akkaun gamjeong sobie molduhae

Ne jonjaereul geobuhaetgo

Ne modeun ge sojunghae jigeum

Yeah neoga nae jeonbugie

Neon ama naeildo

Ani maeil pyeongsaeng

Nae bitgwa sogeumi dwae yeah yeah

Everyday ay bae nae jeonbureul neoege

You take that huhoen eopseul geol maybe

Geunde mwo eojjaetteun gane nareul gieokhae

Gieokhaeya dwae gieokhaeyaman dwae