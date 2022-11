Lirik Lagu Ingkar – Mooner dan Fakta di Baliknya

Ingkar – Mooner

Ingkarnya tabiat

Acuhkan akibat

Taat yang terpiat

Nalarnya terikat

Asalkan berniat

Asalkan teriak

Nyanyian lodoh

'Tuk kaum koplo

Ho-ho-ho-ho

Ho-ho-ho-ho

Ho-ho-ho-ho

Ho-ho-ho-ho-ho

Selalu dicermat

Selalu disabat

Lahir bukan megat

Tanpa ada kemat

Asalkan berniat

Asalkan teriak

Nyanyian lodoh

Tuk kaum koplo

Ho-ho-ho-ho

Ho-ho-ho-ho

Ho-ho-ho-ho

Ho-ho-ho-ho-ho

Hapus sejarah tanamkan lupa

Torehkan kisah bertinta darah

Sabar anutan tersaji upah

Kambut berpangan

Bercambah nanah

Kredit

Ingkar

Mooner

Track 5 on Tabiat

Produced by Red Studio and Rebuilt Studio & Rekti Yoewono