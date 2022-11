Lirik Lagu Have A Good Night – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Have A Good Night – VICTON

Haji ma haji ma

Haji ma haji ma haji ma

Jebal haji ma honjatmalhamyeonseo yeah

Jameseo tto kkaeneun neol

Goerophigo itneun kkumsogeun eotteon goshilkka

Eojjeomyeon eojjeomyeon eojjeomyeon

Naega gachi gal sun eopseulkka

Manyage manyage manyage naega

Maeil bam neoye kkumsoge salgo ittaga

Himdeureohaneun neol jikyeojul su ittamyeon

Eolmana eolmana joeulkka

Oneureun amu ildo eopseul tenikka

Neowa nan amu geokjeong eopseul tenikka

Baby you good night

(Good night good night good night)

Under the moonlight

(Good night good night good night)

Oneureun naega yeogi isseul georan mal

Ne kkumsogeseo naega ganjikhan i mal

Baby you good night

(Good night good night good night)

Have a good night

(Good night good night good night)

Baby you have a good night

Baby you have a good night

Baby you have a good night

Good night, good night

Maeil bam nan ne saenggage

Chukchuki jeojeun begaewa

Tto nunmullo gidohae

Nan neo daeshine da apa julge naega

Girl neoye iburi doeeo

Ne geokjeongeul deopeulge

Nal kkeureoango nun gama salmyeoshi

Girl gawicheoreom neol jitnureuneun

Hyeonshireul oryeojulge

Nae sarangeun jamkkan dalkomhagiman han

Kkumi anya I love it

Eonjenga eonjenga eonjenga naega

Maeil bam haengbokhan neoye kkumsogeul nawa

Useumyeo jamdeun neol barabol su ittamyeon

Damyeon damyeon joeul tende